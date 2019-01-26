菲船長盃韻律體操賽 台代表隊再奪42牌

菲律賓第一屆船長盃韻律體操公開賽，由台南市長榮高中和復興國小的16名韻律選手組成台灣隊，在為期兩天的賽事中一共取得49面獎牌，包括5金14銀9銅，表現亮麗。中央社記者林行健巴賽城攝 108年1月26日

（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓第一屆船長盃（Captain's Cup）韻律體操公開賽今天舉行第二天賽事，台灣代表隊拿下42面獎牌，其中包括3金12銀9銅，成績亮麗。

為期兩天的第一屆船長盃韻律體操公開賽，今天在巴賽城進行青少年與成人組賽事，在團隊競賽方面，台灣隊拿下青少年組5環、5帶與全能等3面金牌，以及成人組5球、3環4棒及全能等3面銀牌。

個人競賽青少年組，台灣隊的潘姿婷取得5面銀牌，分別是繩、球、棒、帶4個項目，她也因此獲得1面全能銀牌；陳育玄、郭書卉在球項目、帶項目各得1面銅牌，郭書卉並抱回1面全能銅牌。

個人競賽成人組，潘姿妤在帶項目和環項目各得1面銀牌；林昱婷取得球項目銀牌，帶項目和環項目各1面銅牌，以及1面全能銀牌；蔡卉蕎在球項目拿到1面銅牌，並帶回1面全能銅牌。

台灣代表隊是由台南市長榮高中和復興國小的16名韻律選手組成，這次來菲旨在「以賽代訓」，為4月、5月的全國中等學校運動會與全國大專院校運動會作準備。

總教練陳世卿對小朋友們的表現感到憂喜參半，喜的是有些小朋友已具有臨場應變能力，對突發狀況處理得非常好，憂的是有些小朋友上場後緊張失常，心理素質尚待加強，返台後將加強訓練。

第一屆船長盃韻律體操公開賽有地主菲律賓、台灣、馬來西亞、泰國、新加坡與印度等隊參賽，菲律賓與馬來西亞更派出國家隊，比賽水準高，駐菲代表徐佩勇、菲律賓台商總會副總會長李聰福、李欣芬今天到場加油。

台灣隊在昨天的U6到U12等各組賽事，取得7面獎牌，其中包括楊芷甯的2金1銀和許緻瑩的1銀，這次前來馬尼拉，總共捧回49面獎牌。（編輯：林憬屏）1080126

菲律賓第一屆船長盃韻律體操公開賽26日在菲律賓巴賽城舉行第2天賽事，駐菲代表徐佩勇（前左2）及多名台商前往加油。中央社記者林行健巴賽城攝 108年1月26日