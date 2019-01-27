對裁判比中指 NBA對吉布生加罰76萬元

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼的吉布生因為對裁判比出了中指，26日被追加2萬5000美元的罰款。（圖取自twitter.com/Timberwolves）

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼的吉布生（Taj Gibson）因為對裁判比出不雅手勢，今天被追加2萬5000美元（約新台幣76萬7643元）的罰款。

在灰狼以102比106敗給猶他爵士那場比賽中，吉布生第3節剩下6分41秒時連吞兩次技術犯規，因此遭驅逐出場。

33歲的吉布生在爵士前鋒殷格斯（Joe Ingles）上籃起跳時和他有身體接觸，因此讓裁判響哨。

吉布生為此對裁判威廉斯（James Williams）大吼，先吞下1次技術犯規。隊友雖把吉布生從威廉斯面拉開，但吉布生仍持續抱怨，為此收下第2次技術犯規，並因而被迫離開球場。

因此感到不悅的吉布生開始朝威廉斯走去，但被隊友拉住並試著把他帶離球場，正當吉布生離開球場時，一邊怒吼著的他，還對裁判比出了中指。

吉布生那場比賽5投3中拿下8分和4個籃板，賽後他表示會向裁判道歉。

吉布生說：「我認識威廉斯，他就像個老大哥...你很習慣於總是看到他，所以你們是有點交情的，有時候情緒上來了，且有點失控，但到頭來，你知道他是對的，那就是工作的一部份，這麼多比賽以來，我就失控這麼一次。」

吉布生也提到：「就像我說的，我也是人，但我對威廉斯充滿敬意，就像我說的，他在我打的NBA比賽中，就吹了超過10年，我可以去和他談談，並道個歉。」

灰狼目前24勝25敗，在西區排名第11名，想擠進季後賽，還落後排名第8的洛杉磯快艇3場比賽，而吉布生本季平均可有10.8分、6.9籃板、1.3助攻。

吉布生2009年至2017年在芝加哥公牛隊打球，之後被交易到奧克拉荷馬雷霆，2017年7月和灰狼簽下合約。（譯者：李晉緯）1080127