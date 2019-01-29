U18世青12支隊伍確定 中國隔18年再參賽

（中央社記者謝靜雯台北29日電）世界棒壘球總會今天公布，今年在南韓釜山舉行的U18世界青棒錦標賽最後2支取得資格參賽隊伍，分別是澳洲及外卡身分受邀的中國，這也是中國繼2000年後，相隔18年再參賽。

U18世界青棒錦標賽將於8月30日起在南韓釜山舉行，總計12支球隊參賽，澳洲在27日結束的U18大洋洲錦標賽拿下冠軍，取得參賽資格，目前世界排名第20名、亞洲球隊排名第4名的中國，也以外卡資格參賽。

U18世界青棒錦標賽參賽隊伍為澳洲、加拿大、中國、台灣、日本、南韓、荷蘭、尼加拉瓜、巴拿馬、南非、西班牙和美國共12支球隊；美國隊2017年U18世青擊敗南韓隊，完成四連霸，此次力拚五連霸，中華隊最近一次在U18世青拿下冠軍為2010年，前兩屆都沒能打進6強。

世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利（Riccardo Fraccari）對澳洲與中國送上祝福，也肯定中國近年對於棒球運動的投入，以及向世界展現他們棒球實力的成長，12支參賽球隊確定下來後，接下來各國將挑選國內頂尖的球員，以爭取賽事最高榮譽為目標；今年U18世界盃仍維持9局制，從2021年開始將改為7局制。（編輯：李錫璋）1080129