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亞太棒球村年節趕工 U12選拔賽考慮移回台北

最新更新：2019/02/01 16:51
台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村），為108年7月底U12世界盃少棒錦標賽預定比賽場地，107年順利開工，目標6月底完工，農曆年節只休2天趕工。圖為目前施工狀況。（中華棒協提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月1日
台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村），為108年7月底U12世界盃少棒錦標賽預定比賽場地，107年順利開工，目標6月底完工，農曆年節只休2天趕工。圖為目前施工狀況。（中華棒協提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村），為7月底U12世界盃少棒錦標賽預定比賽場地，去年開工，目標今年6月底完工，農曆年節只休2天趕工；而U12選拔賽可能移回台北舉行。

台南亞太國際棒球訓練中心先前4度流標，第一期工程2座少棒場地去年3月動工，中華棒球協會近期也派人下台南了解工程狀況，副球場大致接近完工雛形，主球場積極趕工中，目前正在安裝球場排水系統，農曆年節也只休除夕、初一，目標趕在6月底完工。

U12世界盃少棒錦標賽選拔賽、華南金控盃全國少棒錦標賽，原訂5月中在台南市舉行，但因為場地考量，亞太棒球村沒能趕在選拔賽前完工，對球隊來說沒有提前適應場地的優勢，可能考慮將選拔賽移回台北舉行。

U12世界盃少棒錦標賽從2015年起連3屆在台灣台南舉辦，也盼能爭取U12世界盃永久在台南舉辦。中華隊於2011年在首屆U12拿下冠軍，從2013年起連3屆都在冠軍賽中不敵美國、收下亞軍，今年力拚重返榮耀。（編輯：張雅淨）1080201

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