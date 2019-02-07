中職本土投手自強 新秀爭先發有看頭

中職打高投低、倚賴洋投，但各隊養成本土先發投手有規畫，Lamigo桃猿隊去年季中選秀首輪選進的投手翁瑋均，是教練團口中的「完成品」，進到職業後均速、極速都有提升，只差身體素質需更強壯。中央社記者張新偉攝 108年2月7日

中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發（5）（中央社記者謝靜雯台北7日電）統一獅隊施子謙為中職相隔5年再次出現投手新人王，中職打高投低、倚賴洋投，但各隊養成本土先發投手有規劃，今年古林睿煬、吳世豪、翁瑋均有機會冒出頭，陳琥也被看好站穩主力。

許多教練都曾提到，棒球比賽投手占輸贏的七成，而中職每年各隊3名洋將戰力大多找投手助陣，洋投好壞幾乎左右當季該球隊戰績；但近年各隊也開始重視本土投手養成，去年球季統一獅隊王牌土投潘威倫因傷影響出賽，但年輕投手施子謙、江辰晏冒出頭，開始看見不錯成效。

施子謙去年整季先發出賽19場，戰績11勝5敗、防禦率3.86，成為繼2015年Lamigo桃猿隊王溢正、中信兄弟鄭凱文後，再度拿下單季至少10勝的本土投手，更拿下中職年度新人王，是繼2012年獅隊傅于剛後，再度由投手在年度大獎中脫穎而出。

今年球季各隊也有不少被看好的新生代土投，甚至爭取先發輪值。桃猿隊去年季中選秀首輪選進的投手翁瑋均，是教練團口中的「完成品」，進到職業後均速、極速都有提升，也被投手教練吳俊良點名為開季本土先發輪值候選人之一，只差身體素質需更強壯。

富邦悍將隊吳世豪去年一軍初登場就有亮眼表現，是球隊極力培養的先發投手，但季末因為手肘痠痛休兵，趁著秋訓、春訓強化身體。吳世豪自認想要站穩一軍，身體的續航力要再加強，雖然開季想要從一軍出發，但不設限，「順其自然，有機會上場就全力表現」。

統一獅隊去年季中選秀首輪選進高中生投手古林睿煬，高中時期就有147公里的球速，身材突出、動作流暢完整，揮臂速度快、變化球種多，是備受看好的潛力新秀，也是球隊培養的先發投手人選。不過，先前因為手肘不適持續訓練、治療，教練團規劃最快下半季一軍亮相，是本季焦點新秀。

中信兄弟隊陳琥2017年整季在二軍磨練，去年上到一軍出賽，總計27場出賽（15場先發），戰績3勝6敗，球隊計畫性養成，就等新球季能否拿出站穩一軍實力。

桃猿隊去年選秀選進7名球員，其中5人是投手，農場儲備投手人才，去年高中畢業的江國謙被評價「成熟度高」，雖然教練團期待他成為未來先發主力，但現階段在一軍中繼位置出賽應也能如魚得水。

悍將隊陳仕朋也是教練團點名的先發輪值人選之一，去年季後參加冬季棒球聯盟，控球穩定性進步，也被期待新球季投出亮眼成績。（編輯：唐聲揚）1080207