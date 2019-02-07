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專題／中職30年爭霸 稀有老將仍有競爭力帶領小將搶冠
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中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發
中華職棒30週年，Lamigo桃猿隊力拚隊史首度三連霸。近年各隊開始重視本土投手養成，相隔5年再次出現投手新人王，隨著換血愈來愈快，中職平均年齡逐漸降低；但各隊「資深老將」不僅保有競爭力，也扮演隊上精神領袖。
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中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發2/6

桃猿拚三連霸先補大王攻守缺 中外野點名5人[影]

最新更新：2019/02/07 15:47
中職Lamigo桃猿隊在「大王」王柏融離隊後，中外野位置競爭，詹智堯、余德龍（前）、藍寅倫等人力拚卡位。中央社記者張新偉攝　108年2月7日
中職Lamigo桃猿隊在「大王」王柏融離隊後，中外野位置競爭，詹智堯、余德龍（前）、藍寅倫等人力拚卡位。中央社記者張新偉攝　108年2月7日

中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發（1）（中央社記者謝靜雯台北7日電）Lamigo桃猿隊想成為「傳統強隊」，力拚隊史首度三連霸，補起「大王」王柏融離隊後攻守缺口是關鍵，中外野位置競爭，詹智堯、余德龍、藍寅倫拚卡位，新秀邱丹、成晉也有潛力。

桃猿隊兩度完成二連霸，今年開訓典禮，領隊劉玠廷直言，「只有完成三連霸才能稱得上是傳統強隊」，今年力拚三連霸。不過，曾連兩年打出單季至少4成打擊率、單季至少29轟的「大王」王柏融離隊，短時間要找到能補起王柏融火力缺口的中外野手，是能否連霸關鍵。

中線位置上的中外野，是外野三個位置中最難守的地方，需要具備守備範圍廣、速度快，加上面對正面飛來的球，飛行距離、速度感判斷，都比左、右外野來的困難。

桃猿隊總教練洪一中提到，外野位置開放大家競爭，會透過春訓熱身賽觀察選手狀況再安排，「在我的觀念裡，不管年紀大、年紀輕，只要能打就上」。打擊教練曾豪駒也直言，「大家都知道位置空出來，想要競爭就會提前準備，準備好了機會就會比較高」。

桃猿隊目前陣容中，詹智堯、藍寅倫、余德龍經驗豐富，詹智堯5度拿下金手套外野手獎，是球隊倚重的外野戰力，但近年因傷影響出賽，去年整季一軍出賽60場，為中職生涯10年來最少，敲出1轟、打擊率2成74。

工具人余德龍去年一軍出賽機會也不多，整季出賽39場，打擊率2成46，守備位置外野、游擊居多。今年球隊外野空出位置，想要與詹智堯競爭站穩中外野，誰的打擊狀況好是關鍵。

藍寅倫去年表現亮眼，獲球團肯定，整季敲出15轟、打擊率3成35，獲得3年複數年合約，只要保持身體健康，是桃猿隊外野不可或缺的戰力。藍寅倫除了中外野，也可以守右外野，就看教練團如何安排布局。

除了3名經驗豐富的選手外，在桃猿隊農場的成晉、邱丹也是可以守中外野的人選，兩人都是高中畢業就投入職棒，成晉已經有一整年職棒磨練，打擊上球棒控制能力相對來說更好。

邱丹去年季中選秀被選入，今年為新人第一個球季，就目前觀察，打擊還需要一段時間，但具有相當潛質，加上中外野底出身，守備能力不是問題。

談起新人球季，邱丹不心急，自評面對不同等級的投手，打擊還需要強化，「當然會想要競爭，但不想要上一軍快、下二軍也快，一步一步慢慢來」，先將自己準備好，才能爭取表現機會。（編輯：唐聲揚）1080207

中職Lamigo桃猿隊欲成為「傳統強隊」，力拚隊史首度3連霸，補起「大王」王柏融離隊後攻守缺口是關鍵；中外野位置競爭，詹智堯（圖）等人拚卡位，新秀邱丹、成晉也有潛力。中央社記者張新偉攝　108年2月7日
中職Lamigo桃猿隊欲成為「傳統強隊」，力拚隊史首度3連霸，補起「大王」王柏融離隊後攻守缺口是關鍵；中外野位置競爭，詹智堯（圖）等人拚卡位，新秀邱丹、成晉也有潛力。中央社記者張新偉攝　108年2月7日
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