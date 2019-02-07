新洋砲打擊教練加入兄弟 王威晨扮年輕火車頭[影]

2018年中華職棒中信兄弟隊整體攻擊狀況不佳，不過陣中王威晨挺身而出稱職扮演開路先鋒，打擊率達0.335，還跑出44次盜壘拿下盜壘王，今年球季相信他仍會是關鍵角色。中央社記者張新偉攝 108年2月7日

中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發（4）（中央社記者楊啟芳台北7日電）中信兄弟去年團隊打擊率0.278敬陪末座，球團有意加強打線，新聘外籍打擊教練泰銳，還簽下洋砲艾銳克，加上去年開路先鋒王威晨扮演火車頭，能擦出什麼新火花值得觀察。

泰銳在美國有40年教球經歷，雖然來台灣之前有看過選手的影片和數據，但他說：「我們要往前看，春訓和球季還很長，去年過去就過去了，不要再去想，我也看到滿多迫切須修正的問題。」泰銳說明，因為春訓才剛開始，球員都休息了一段時間，身體狀況有待調整。

由於才到台灣不久，泰銳還不是很了解兄弟選手，不過他表示，會透過翻譯和教練團了解球員有什麼問題，盡力去幫助他們。泰銳也說：「大家表現都還不錯，春訓很長，不會想去趕大家，就是一步一步調整到位，迎接比賽。」

至於洋砲艾銳克，泰銳指出，會將艾銳克安排在中心棒次，以及兩名左打之間作掩護。泰銳之前在美國有看過艾銳克打球，泰銳說：「相信以他優異的打擊能力，可以為打線帶來更多長程砲火，對球隊會有很多幫助，也很樂見台灣帶更多外國球員進來，可以互相學習、交流。」

雖然去年中信兄弟整體攻擊狀況不佳，不過王威晨挺身而出稱職扮演開路先鋒，打擊率達0.335，還跑出44次盜壘拿下盜壘王，這個球季他仍會是關鍵角色。王威晨表示，對這個棒次已經抓到訣竅、得心應手，「相信在這棒次可以把我能力發揮很好」。

至於新球季是否再用盜壘增加壘間破壞力，王威晨說：「企圖心是一定有，這個好像變成我一定會去做的事情，不會特別說不盜壘或一定要跑，有機會或教練下達暗號，我就會跑。」

雖然盜壘是高風險的動作，不過王威晨會透過訓練保護自己，也會與隊上學長王勝偉、彭政閔等人討論，他也希望自己能夠感染其他有速度的隊友。王威晨說明，如果盜壘safe，打一支安打就可以得分，很有效率，說不定這場比賽就贏了這一分。

王威晨本季若能在第一棒有優異表現，搭配張志豪、周思齊、彭政閔等棒次能夠適時發揮，以及新加入的洋砲艾銳克，中信兄弟打線能否更有效率，確實值得期待。（編輯：唐聲揚）1080207