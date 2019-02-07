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專題／中職30年爭霸 稀有老將仍有競爭力帶領小將搶冠
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中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發
中華職棒30週年，Lamigo桃猿隊力拚隊史首度三連霸。近年各隊開始重視本土投手養成，相隔5年再次出現投手新人王，隨著換血愈來愈快，中職平均年齡逐漸降低；但各隊「資深老將」不僅保有競爭力，也扮演隊上精神領袖。
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中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發3/6

悍將搶冠最強洋投助陣 火力看高國輝王正棠[影]

最新更新：2019/02/07 15:35
中職富邦悍將隊力拚總冠軍，找來號稱近年「最強洋投」索沙，還要看火力甦醒，主砲高國輝能否回神等都是關鍵。中央社記者張新偉攝　108年2月7日
中職富邦悍將隊力拚總冠軍，找來號稱近年「最強洋投」索沙，還要看火力甦醒，主砲高國輝能否回神等都是關鍵。中央社記者張新偉攝　108年2月7日

中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發（3）（中央社記者謝靜雯台北7日電）富邦悍將隊力拚總冠軍，找來號稱近年「最強洋投」索沙補齊拼圖，還要看火力甦醒，去年團隊全壘打數4隊最差，主砲高國輝能否回神、新秀王正棠如何避免二年級症候群都是關鍵。

去年球季各隊全壘打產量多呈現下滑，但悍將隊最為明顯，整季團隊敲出86轟，為近4年來首度出現單季單一球隊團隊全壘打數不到90轟；近兩年全壘打王高國輝因為傷勢影響出賽，團隊火力受到影響，去年整季出賽62場，打擊率2成53，總計敲出9轟。

高國輝季後赴美國自主訓練，他也坦言去年出賽表現不如預期，到國外請教練幫忙看揮棒動作，希望適當的調整找回好感覺。悍將今年打擊砲火能否發揮，就看高國輝是否能恢復過往全壘打王身手。

去年球季悍將隊團隊打擊狀況不如預期，但下半季補入新秀王正棠後略有起色。王正棠從去年8月22日中職一軍初登場開始，場場比賽有安打，雖中間一度因傷休息2場，但歸隊後續寫紀錄，刷新中職新人初登場連續安打場次至18場。

王正棠去年一軍總計出賽32場，122打數敲出43支安打，打擊率高達3成52，扮演攻勢串聯關鍵，但到季末略顯疲態，表現些微下滑。

王正棠為悍將隊新球季攻勢關鍵之一，去年好表現能否延續，是否會遇到因為投打對決熟悉，產生「二年級症候群」低潮，將是觀察重點。

另外，悍將隊今年外籍投手戰力亮眼，除了曾在2015至2017年完成中職勝投王三連霸的羅力外，去年中職勝投王伍鐸也續留，還找來被譽為近年「最強洋投」索沙（Henry Sosa）助陣。

索沙在韓職曾連4年單季投球局數超過180局，控球好、速球品質佳，若整季健康，被評估在中職單季拿下15勝不是問題。

悍將隊去年球季大動作吸收中信兄弟釋出球員補強戰力，今年則在教練團下了不少工夫。近年選進多名捕手，包括去年選秀狀元捕手戴培峰，今年增設一、二軍投捕教練古久保健二、黃浩然，計畫性培養球隊捕手群。另外，預告球星王建民下半季將常駐二軍，將為二軍投手群帶來什麼新火花，令人期待。（編輯：唐聲揚）1080207

中華職棒富邦悍將隊去年團隊全壘打數4隊最差，今年球季，主砲高國輝能否回神、新秀王正棠（圖）去年好表現能否延續等，都是觀察重點。中央社記者張新偉攝　108年2月7日
中華職棒富邦悍將隊去年團隊全壘打數4隊最差，今年球季，主砲高國輝能否回神、新秀王正棠（圖）去年好表現能否延續等，都是觀察重點。中央社記者張新偉攝　108年2月7日
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