獅隊捕手平均24歲 陳瑞昌：資質很好沒問題

統一獅投捕教練陳瑞昌認為，獅隊捕手資質很好，並大力稱讚職棒5年級生林祐樂（圖）很有大將之風。（中央社檔案照片）

中職30年爭霸 老將新秀蓄勢待發（2）（中央社記者楊啟芳台北7日電）統一獅在高志綱退休後，捕手年紀都相當輕，平均僅24歲，新球季在場上任指揮官是一大考驗。投捕教練陳瑞昌認為，獅隊捕手資質很好，只要教練與選手互相信任，就沒有問題。

高志綱今年高掛球鞋，擔任獅隊二軍總教練，因此陣中捕手都非常年輕，年紀最大的是28歲薛种帷（原名薛惟中），最小的李丞齡僅18歲，平均年齡24歲。今年獅隊正式聘請陳瑞昌擔任一軍投捕教練，新球季他將帶領這群年輕捕手在場上擔任指揮官。

捕手在場上要顧及的細節很多，接球、擋球、配球、阻殺等，陳瑞昌認為，要養成一名成熟捕手，須花3年以上時間。

不過，他大力稱讚職棒5年級生林祐樂，「像祐樂去年打總冠軍賽，就展現出初生之犢不畏虎的氣勢，其實很有大將之風，有指揮若定的感覺，真的看不出來他是年輕捕手」。

陳瑞昌指出，比起以前的年代，現在要快速成長比較容易，因為過去選手遇到問題時比較不敢提出來，他希望現在球員能大膽講出自己遇到的問題、瓶頸，他說：「教練可以用過去的經驗跟你分享，這樣成長比較快，教練跟選手之間要信任彼此，我對我們統一捕手很有信心。」

陳瑞昌表示，一般來說，年輕捕手對環境的了解以及對敵隊打者熟悉度不是很夠，但他認為獅隊年輕捕手資質很好，他會用過去經驗與選手雙向溝通。陳瑞昌說：「不會說我講什麼你就聽什麼，你覺得不合理的，或者是有自己想法，都可以提出來跟教練正向討論。」

捕手須具備的能力中，陳瑞昌指出，掌握搭配投手的想法相當重要，若投捕之間能夠互相了解，暗號下達不會耗費太多時間，縮短投球秒數是有利的。他說明，如果投球秒數減少，會對打者不利，因為沒辦法重新思考，來不及準備；往往一個出奇的攻擊，打者會處在比較倉促的情況。

陳瑞昌說：「有些捕手很有想法，但往往忘記了投球者想法才最關鍵，因為球是他在丟，你要去多聆聽。」因此陳瑞昌期許年輕捕手群，能夠了解隊上每一位投手，什麼時候他會怎麼思考，面對危機時比較大膽的球路是什麼，如果投不出某種球路，有哪些球種可以替代等。（編輯：唐聲揚）1080207