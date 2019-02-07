比賽中爆出交易案 獨行俠送巴恩斯到國王

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在與夏洛特黃蜂比賽中，被美國媒體爆出獨行俠將主力巴恩斯交易至沙加緬度國王的消息，並換來國王隊二年級生前鋒傑克森及老將藍道夫。

巴恩斯（Harrison Barnes）在比賽第四節前段傳出被交易後，第四節都待在板凳，前三節合計拿下10分、3籃板、1助攻，終場獨行俠就以99比93擊敗黃蜂。

巴恩斯經紀人史瓦茲（Jeff Schwartz）告訴ESPN球評皮爾斯（Paul Pierce），巴恩斯知道自己可能被交易到國王，但也想要繼續上場比賽；會在比賽中決定交易案，只是因為兩隊剛好都做出決定。

獨行俠在這項交易案中換來傑克森（Justin Jackson）、藍道夫（Zach Randolph），而獨行俠隊總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後也在全隊面前感謝巴恩斯是很好的榜樣，並相信巴恩斯到國王隊後將會有很好的發揮。

消息人士告訴ESPN，巴恩斯本季結束後擁有球員選擇權，可以選擇跳脫2019-2020賽季合約，屆時他年薪將高達2500萬美元，而國王隊有意與他簽下長約。

26歲的巴恩斯前兩個球季帶領著獨行俠征戰，本季場均得分17.7分，但投籃命中率僅40.4%，為職業生涯第二差，而他即將加入的國王隊目前戰績28勝26敗，在西區聯盟排名第9，仍有機會打進季後賽。（編輯：陳政偉）1080207