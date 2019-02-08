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特定條件下 國際帕委會將解除俄國禁賽令

最新更新：2019/02/08 20:38

（中央社莫斯科8日綜合外電報導）國際帕拉林匹克委員會（IPC）今天表示，在特定條件下，3月15日前將解除對俄羅斯帕拉林匹克委員會（RPC）的禁賽令。

俄國被控在國家當局支持下對運動員施打禁藥，因此從2016年8月開始被禁止參加國際帕運賽事。俄國田徑協會和反禁藥組織也因類似指控遭停權。

IPC表示，RPC符合2016年勾勒的70個復權標準中的69個標準。

IPC主席帕森斯（Andrew Parsons）在聲明中表示：「2016年8月IPC將RPC停權，因為根據我們所面臨的情況，這是必要且適當的作法，確保乾淨運動至關重要。」

「29個月後，IPC治理委員會堅信，依據我們現在面臨的情況，繼續讓RPC停權已不再必要及適當。」

IPC還說，「如果他們符合特定的測試要求」，才會允許俄國帕運選手參加包括2020年東京帕運和2022年北京帕運在內等某些競賽。

世界反禁藥組織（WADA）2016年委託加拿大運動律師麥克雷倫（Richard McLaren）彙集資料提出報告指出，在長達5年期間共有1000多名俄國運動選手藥檢呈陽性反應，以不正當手段加以隱匿。

證據顯示，這是由國家當局支持的計畫，涵蓋好幾個運動項目。這份報告導致RPC被禁賽，數十名俄羅斯運動員無法參加2016年里約奧運。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1080208

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