高志綱是否辦引退賽 3/4記者會說明

外界關注球團會不會為高志綱（圖）辦引退賽，領隊蘇泰安表示，將選定3月4日辦記者會，讓高志綱親自跟大家說明。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職統一獅隊老經驗捕手高志綱，去年季後卸下球員身分，新球季接任獅隊二軍總教練；領隊蘇泰安表示，要不要辦引退賽，將選定3月4日辦記者會，讓高志綱親自跟大家說明。

獅隊近年換血，多名資深選手轉任教練職，高志綱2005年加盟獅隊，中職選手生涯14年，是獅隊十分重要的捕手戰力，去年球季結束接受球團安排，結束球員生涯，接任二軍總教練，球隊期待他能傳承經驗和技術給年輕球員。

外界關注球團會不會為高志綱辦引退賽，領隊蘇泰安今天受訪表示，希望讓高志綱詳細思考過後，親自跟球迷和媒體宣布，高志綱從加入中職開始，背號都是34號，也暫定3月4日舉行記者會，除了讓高志綱跟球迷面對面分享心路歷程，也由高志綱說明是否舉辦引退賽。

獅隊目前為止還沒有公布新球季球隊薪資，領隊蘇泰安表示，昨天又再跟還沒敲定合約的球員、經紀人等談過一輪，野手陳傑憲和蘇智傑的合約當然也是討論的一大重點，「還沒有做最後合約確認回覆的，幾乎都是加薪的合約，就看加薪的幅度有沒有符合球員們的預期」。（編輯：張芷瑄）1080213