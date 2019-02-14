哈登連31場得分達30 攻42分火箭仍輸灰狼

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國職籃NBA「大鬍子」哈登（James Harden）今天轟下42分，得分超過30的連續場次達31場，追平史上第2多的紀錄，但他所屬的休士頓火箭仍以111比121敗給明尼蘇達灰狼。

哈登成就追平名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain），成為得分達30連續場次第二多的選手。

這是火箭在明星賽前最後一場比賽，哈登想要超越張伯倫，獨居史上得分達30連續場次第2長的唯一保持人，必須再等一週。

NBA史上得分達30連續場次最多的，也是張伯倫保持的連續65場，哈登想要追上這個紀錄雖不容易，但並非不可能。

灰狼全隊7人得分達兩位數，其中提格（Jeff Teague）搶下全隊最高27分，湯斯（Karl-Anthony Towns）則獲25分。

想要延續紀錄，哈登今天似乎處於危機之中，因為他在首節只拿下5分，所幸次節他大爆發轟下15分，才讓他回到爭取延續紀錄的軌道上，而直到第3節砍進一記三分球，他的得分才達到30。

哈登試著追加分數，因此從近中場的地方遠射，但球打到籃框前緣彈開，那是他這場比賽第22次嘗試在三分線外出手，但他整場比賽只投進8個三分球。

火箭沒有其他球員砍進超過8個三分球，灰狼這邊投進最多三分球的是奧柯吉（Josh Okogie），但也只命中6個。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080214