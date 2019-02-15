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搶人大戰勝出 雷霆簽下強力前鋒莫里斯

最新更新：2019/02/15 11:42
自由球員、強力前鋒莫里斯（右）將與美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆達成加盟協議。（圖取自facebook.com/Wizards）
自由球員、強力前鋒莫里斯（右）將與美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆達成加盟協議。（圖取自facebook.com/Wizards）

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）運動新聞網站The Athletic指出，自由球員、強力前鋒莫里斯（Markieff Morris）的爭奪戰已塵埃落定，莫里斯將與美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆達成加盟協議。

本季在華盛頓巫師平均每場比賽可有11.5分、5.1籃板的莫里斯，7日被交易到紐奧良鵜鶘，巫師用莫里斯、現金和2023年次輪選秀權，換得前鋒強生（Wesley Johnson）。

29歲的莫里斯因脊髓損傷引起的暫時性頸部神經失調，本季只打了34場比賽，在求助多位專家後，本週終於得以重返賽場。

已有8年NBA資歷、6呎10吋（約207公分）的莫里斯，本季「代打」中鋒位置，被期待能提升雷霆前場戰力。

據報導，包括洛杉磯湖人、休士頓火箭、布魯克林籃網和多倫多暴龍，都對莫里斯有興趣。

莫里斯生涯在鳳凰城太陽、華盛頓巫師共出賽555場（其中330場先發），平均可得11.8分、5.6籃板，他是太陽2011年以選秀第13順位選入的球員。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080215

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