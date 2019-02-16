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澳洲女子高球公開賽前3輪 徐薇淩並列第3

最新更新：2019/02/16 15:19

（中央社記者龍柏安台北16日電）農曆新春第1戰，台灣旅美高球好手徐薇淩在LPGA澳洲女子高球公開賽第3輪，繳出高於標準2桿的74桿，暫時並列第3，以4桿之差落後排頭、美國女將N.柯達。

總獎金130萬美元（約新台幣4042萬元）的澳洲女子高球公開賽，今天進行第3回合競桿，徐薇淩今天火力稍降，全場共打下2鳥，卻吞下4個柏忌，以高於標準2桿的74桿完賽，3回合打完累計以低於標準8桿的208桿，排名也從第2回合打完的並列領先，微幅滑落至並列第3。

仍在爭取旅美生涯首冠的徐薇淩，去年在台灣舉辦的LPGA台灣錦標賽，前3回合打完，仍處於領先，直到最後一輪才被「超車」，最後並列第6作收，值得一提的是，當時最後一天領先組的對手，正是目前暫居領先榜之首的N.柯達（Nelly Korda）。

徐薇淩今天一下場，就在第一洞順利捕鳥，打出好的開始，可惜接下來她苦吞3個柏忌，排名也一路下滑，轉到後9洞，她又在第11洞吞下全場第4個柏忌，所幸隨後在第14洞獵鳥止血，接下來一路持平直至終場。

N.柯達今天火力全開，全場打下7鳥，僅吞下2個柏忌，繳出單回合次低的67桿，排名也從並列第3竄上第1，目前以3桿之差領先排名第2的日本女將野村敏京。

至於旅日名將盧曉晴，此站則持贊助商外卡身分參賽，前3回合打完，她以低於標準2桿的214桿，並列30名。（編輯：吳佳穎）1080216

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