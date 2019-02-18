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台韓澳若未晉級12強棒球複賽 奧運資格需研議

最新更新：2019/02/18 22:21
世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）（左2）18日出席迷你棒球春季大會記者會，談到世界12強賽若台灣、韓國與澳洲都沒辦法打進前6強複賽，亞太區就不會產生席次，之後要怎麼決定名額，還要再討論。中央社記者楊啟芳攝　108年2月18日
世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）（左2）18日出席迷你棒球春季大會記者會，談到世界12強賽若台灣、韓國與澳洲都沒辦法打進前6強複賽，亞太區就不會產生席次，之後要怎麼決定名額，還要再討論。中央社記者楊啟芳攝　108年2月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）今天出席迷你棒球春季大會記者會，談到世界12強賽若台灣、韓國與澳洲都沒有晉級複賽，會再研議如何產生奧運名額。

今年11月世界12強賽會產生2張2020東京奧運門票，分別為美洲區及亞太區最高名次，亞太區為台灣、韓國及澳洲競爭，名次最高的會獲得門票。但若3隊都沒辦法打進前6強複賽，亞太區就不會產生席次，之後要怎麼決定名額，還要再討論。

對此施密特表示，因為關於奧運資格，跟國際奧會也有關係，所以要討論才會有結果。

不過他指出，希望亞洲3支球隊中，其中1支能打到第2輪，就不會有這個問題，「或許3隊都進去也有可能，可以期待」。

另外，日前WBSC做出決策，U-18和U-23世界棒球錦標賽從9局改為7局制，但世界12強棒球賽和奧運棒球項目仍9局制。施密特說明，時代在變，年輕人已經沒這麼有耐心，一場棒球賽要打3個小時以上，要吸引年輕人對棒球的興趣，就要調整。

雖然2019世界12強賽和2020東京奧運都維持9局，但施密特表示，2024巴黎奧運還很難說，現在還早，WBSC還在爭取巴黎奧運有棒球項目。（編輯：唐聲揚）1080218

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