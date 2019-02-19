台南粉絲相見歡 王建民：現在球員應多用心

（中央社記者張榮祥台南19日電）在美國大聯盟表現亮眼，如今是中職富邦悍將客座投手教練的王建民，今晚在新光三越台南新天地影城和粉絲相見歡，不僅簽名，更勉勵現在球員應多用點心，努力做好應該做的事情。

一心愛心會今晚在新光三越台南新天地影城舉辦慈善電影見面會，逾百名王建民的粉絲，在電影院觀賞王建民的紀錄片電影「後勁」；王建民則在電影播放後，現身和粉絲見面、簽名及合影。

王建民惜字如金是出名的，他的粉絲同質性也很高，現場沒有歡呼尖叫聲，只有輕聲的騷動，氣氛溫馨。同是球迷兼粉絲的一心愛心會長李韋佑，以王建民的學弟身分提問，粉絲也開口問了幾個問題，雙方問與答都很簡短，符合王建民的風格。

王建民說，他希望這部紀錄片帶給大家的是如何突破自己，運用在自己身上；工作崗位有不同領域，每個人都是最好的。

王建民也提到現在球員比他那個年代幸福多了，球員需要的每樣東西，球隊都會準備的很好，球員應多用點心，努力做好應該做的事情。

一心愛心會的這場慈善電影見面會，進場是要收費的。李韋佑說，見面會的盈餘，將捐給台南市少棒隊中急需幫助的小朋友。（編輯：方沛清）1080219