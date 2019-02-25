暴龍主將雷納德缺陣不敵魔術 7連勝止步

（中央社記者龍柏安台北25日電）美國職籃（NBA）台裔後衛林書豪今天替補出賽，拿下6分、5助攻，多倫多暴龍守不住對手前鋒羅斯，讓他摘下全場最高的28分，終場98比113不敵奧蘭多魔術，7連勝也被迫止步。

暴龍目前戰績高掛東區第2，僅次密爾瓦基公鹿，不料王牌前鋒雷納德（Kawhi Leonard）今天輪休，球隊少了抑制對方前鋒羅斯（Terrence Ross）飆分的大鎖，讓羅斯豪取最高的28分、9籃板，而暴龍團隊命中率僅41.8%，難以和對手46.2%高檔命中率抗衡，7連勝也被迫止步。

羅斯曾是暴龍舊將，過去曾在暴龍效力超過4季，今天他手感雖然不算太優，全場累積21投僅中9，包括3分球出手8次命中3球，不過7罰俱中；魔術明星中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）說：「羅斯打得很棒，當他能這樣飆分，就會帶給我們很大的優勢。」

暴龍明星主控勞瑞（Kyle Lowry）今天繳出19分、10助攻，前鋒西雅坎（Pascal Siakam）則拿下10分、11籃板，林書豪替補出賽18分26秒，全場8投僅中2，僅添6分、5助攻與1籃板，這是暴龍自美國時間今年1月31日輸給公鹿後，相隔近一個月的首敗。

「整場比賽我們都找不到節奏」，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）賽後無奈地表示，每當球隊正要上軌道，對手總能進球、並撲滅他們反撲的氣焰。

本季暴龍在沒有雷納德出賽的情況下，戰績是13勝4負，不過勞瑞強調，會輸球是大家沒有持行好教練設定的比賽計畫；而對於雷納德的狀況，納斯則透露，下一戰出戰東區假想敵塞爾蒂克時，雷納德就會歸隊。（編輯：張雅淨）1080225