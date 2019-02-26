擺脫傷病重新出發 何盡平再拚東奧門票

台灣長跑好手何盡平26日強調，他有很長一段時間沒辦法回到賽場，如今好不容易重返賽場，未來他會以純粹熱愛跑步的心態，去迎戰每一場比賽，也會努力去爭取東京奧運門票。中央社記者龍柏安攝 108年2月26日

（中央社記者龍柏安台北26日電）左腳踝反覆、多重複雜傷勢，讓台灣長跑好手何盡平一度萌生退意，但醫師的幾句話，他決定重拾跑鞋，再次回歸最愛的賽道，現在他以2020東京奧運為目標再拚一次。

何盡平曾參與過2010廣州亞運與2016里約奧運，不過在奧運結束後，左踝出現疲勞性骨折、踝韌帶撕裂、骨頭增生，還有困擾他的足底筋膜炎與跟腱傷勢，幾乎全在腳踝附近位置。

多重複雜傷勢讓何盡平每一次邁出步伐，都得忍受錐心之痛，他在2017年底決定動刀大修，術後他不知道自己能恢復到受傷前的幾成功力，加上心魔讓他對於是否要再次踏上賽道有些猶豫。

另一方面，與何盡平合作超過10年的運動品牌，也在2017年底結束後不再和他續約，頓時成為孤鳥的他，對未來感到一片茫然。

「當時醫師告訴我，跑就對了，你的腳最壞就這樣，腳斷了再回來看就好。」何盡平苦笑說，醫師的這幾句話，讓他下定決心再次回到跑道上。

走過人生低谷，何盡平的運動生涯也總算撥雲見日，透過貴人牽線，有運動品牌願意和何盡平簽約，每年除提供50萬額度的現金加裝備，還額外提供破紀錄獎金與奧運達標獎金。

何盡平坦言，他非常感謝廠商的雪中送炭，「對我們跑者來說，裝備的消耗很大，這讓我不用擔心費用的問題」。

對於接下來的目標，何盡平透露，他將參加3月17日登場的萬金石馬拉松，接著在10月底參加全國運動會，透過成績檢測自己狀態後，再擬定未來計畫。

何盡平強調，他有很長一段時間沒辦法回到賽場，如今好不容易重返賽場，未來他會以純粹熱愛跑步的心態，去迎戰每一場比賽，也會努力去爭取東京奧運門票。（編輯：唐聲揚）1080226