陳偉殷熱身賽1.1局失5分 客場病待改善

（中央社記者楊啟芳台北28日電）旅美棒球好手陳偉殷效力的邁阿密馬林魚隊，今天在熱身賽出戰紐約大都會隊，陳偉殷先發投1.1局被敲出5支安打，失掉5分，仍未改善在客場投不好的問題。

陳偉殷先發前，馬林魚教練團特別點出去年主客場表現落差大的原因，主要是飛球比率太高，因此今天特意安排陳偉殷先在客場先發，作客紐約大都會，投1.1局被敲出5支安打，送出1次保送、2次三振，失掉5分，「客場病」仍有待改善。

第1局陳偉殷先被敲出二壘安打，投出1次三振後，下一棒又敲出安打，形成一、三壘有人，之後雖然製造滾地球出局，但也失掉1分，最後用三振結束這局。

第2局陳偉殷被敲出1支二壘安打及一壘安打，又丟出暴投失分，接著投出保送再被敲二壘安打，掉2分，隨後被換下場。但接替的投手被戴維斯（J.D. Davis）敲出2分全壘打，其中1分算在陳偉殷頭上，終場馬林魚以6比14落敗。

賽後馬林魚官網寫下「陳偉殷2019年是否會雙重人格？」的標題，再度點出主客場問題；去年陳偉殷在主場防禦率僅1.62，客場則高達9.27，首場熱身賽於客場的掙扎仍持續著。

陳偉殷表示，「距離上次正式比賽已經隔了很久，或許因為投得太用力，今天表現並不好」。馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）則指出，陳偉殷今天常投到球數落後的情況，太想要把球控在邊邊角角，當球數落後就會付出代價。（編輯：張雅淨）1080228