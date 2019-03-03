SBL達欣險勝達欣拉3連勝 勝率重返5成

（中央社記者龍柏安台北3日電）農曆年後谷底反彈的桃園璞園建築，今晚靠著第4節最後32.7秒內，陳堅恩與洋將強森聯手6罰5中，最終以103比97擊敗台北達欣工程，摘下3連勝，勝率也重返5成大關。

超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行2場比賽，晚間壓軸由近況正夯的衛冕軍璞園對上達欣，璞園雖在第4節一度握有雙位數領先，不過達欣決勝期靠著連續3分球追分，一度將比分追到只差5分。

可惜的是，達欣最後執行犯規戰術操之過急，老將林宜輝在對方還未發球進場的情況下，伸手拉了璞園後衛陳堅恩一把，讓他領到不合運動精神犯規，璞園陳堅恩和強森（Orlando Johnson）先是聯手4罰俱中，將領先從5分拉開至9分，提前宣告勝利入手。

璞園贏球後，戰績來到14勝14負，勝率再次回到5成水準，此外這也是他們農曆年後，近5戰所拿下的第4勝。

璞園今天派上本土中鋒陳冠全，客串防守達欣洋將麥克連（Anthony McClain），他雖讓對手拿下20分、14籃板，自己也拿下12分、4籃板，他笑說，賽前教練告訴他，「上場跑久了就會有機會，就算你跑久了沒機會，隊友也會有機會，所以我就盡力去跑」。

至於稍早富邦勇士與金門酒廠之戰，富邦靠著洋將賈西亞（Charles Garcia）攻下最高的25分，搭配大洋將米歇爾（Tony Mitchell ）也有19分、11籃板的雙十演出，終場96比88力克對手，也逼得對手吞下近來的4連敗。（編輯：黃于）1080303