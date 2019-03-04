象獅悍將熱身賽皆奪勝 詹子賢開轟滿貫砲

中華職棒中信兄弟隊4日與韓職斗山熊隊二軍進行熱身賽，兄弟詹子賢（前）7局轟出滿貫砲，全場6打數4安打，個人包辦6分打點，助球隊14比5奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年3月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）中華職棒今天有3隊與韓職二軍球隊打熱身賽，中信兄弟詹子賢轟滿貫砲助球隊奪勝，富邦悍將王正棠敲超前安建功，統一獅則有3轟演出，加上施子謙好投，3隊都拿下勝利。

兄弟打線在中信園區對斗山熊火力全開，第1局先得1分，第2局灌進5分，包含黃稚峰、曾陶鎔、潘志芳都敲出安打，還有2次保送出現。第5局兄弟得2分後，第7局詹子賢一棒轟出滿貫全壘打，得到4分，第8局再得2分，終場兄弟以14比5獲得勝利。

詹子賢這場比賽手感火燙，6打數敲出4支安打，包含一發滿貫砲，包辦6分打點。兄弟先發投手推出洋投艾迪頓，投4局沒被敲出安打，還飆出8次三振，狀況調整不錯。

富邦悍將則是在高雄燕巢與高陽英雄進行熱身賽，靠著8局下王正棠敲出適時安打，送回超前分，以6比5險勝。這場富邦推出新洋投索沙（Henry Sosa）先發，投3局被敲出6支安打，失2分，投出5次三振；接替的投手陳仕朋中繼3局失2分，羅嘉仁則失1分。

統一7-ELEVEn獅在高雄國慶球場對樂天巨人，獅隊這場火力全開，買嘉儀先於第3局轟出2分全壘打，下一棒蘇智傑再演出「back to back」補上陽春全壘打，第8局潘彥廷也開轟陽春砲，總計有3發全壘打出現，加上先發施子謙投5局被敲4支安打無失分，最終以11比0擊退對手。（編輯：黃于）1080304