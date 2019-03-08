中職美職簽署球員協定 規定與日韓相同

中華職棒與美國職棒8日在台北小巨蛋舉行球員協定簽署記者會，中職球員年資滿3年並取得資格後，可透過這項協定進入入札程序（Posting System），入札金等制度則跟日、韓職相同；由中華職棒大聯盟會長吳志揚（左）與美國職棒大聯盟國際事業部資深副總裁史莫爾（Jim Small）（右）代表簽約。中央社記者楊啟芳攝 108年3月8日

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒今天與美國職棒進行球員協定簽署記者會，中職球員年資滿3年並取得資格後，即可透過這項協定進入入札程序，有機會至美國職棒挑戰，入札金等制度則跟日、韓職相同。

目前美國職棒與日本職棒、韓國職棒間，皆有入札制度（Posting System），還未取得自由球員資格的選手，若想赴美職打球，須向原球團提出申請並同意後，開始美職各球團的洽談，簽約後新球隊要給原球隊一筆入札金。

中華職棒球員年資滿3年，就可取得旅外球員資格，去年王柏融與陳韻文首度提出，後來王柏融順利轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊；不過當時美職指出，要簽訂相關協議後，各球隊才能接觸中職非自由球員。

中華職棒會長吳志揚表示，去年就開始與美國職棒溝通協商，希望透過這個制度，讓中職球員能依規定挑戰大聯盟。當美職球團對中職球員有網羅意願，要經過身分查核和照會程序，接下來進入「入札期間」，每年皆為11月1日至12月5日，由美職辦公室公告後，球團就可以跟完成程序的球員談。

至於美職中職之間的協定，與日、韓職都一樣，美職國際資深副總裁史莫爾（Jim Small）表示，「當我們有機會拿到世界各地的球員時，我們希望制度都是一樣的，我們有機會跟日職、韓職接觸，甚至中職球員接觸，這協議必須要一致，不希望跟日本和台灣的球員接洽模式是不一致的」。

因此在入札金部分，新版規定為無上限，並用合約總值比例計算，為合約總值前2500萬美元（約新台幣7億7000萬元）的20%，加上2500至5000萬（約新台幣15億4000萬元）美元的17.5%，再加5000萬美元以上的15%，小聯盟合約則是固定總值25%，從今天簽署協定之後生效。（編輯：張芷瑄）1080308