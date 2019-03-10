江國豪先發飆速 台體大專聯賽複賽勝東大

（中央社記者謝靜雯台北10日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大與台東大學今天比賽攻勢互有往來，台體先發投手江國豪飆速148公里，台體6局靠著林郁祐關鍵二壘打攻下3分、奠定勝基，終場以8比7奪勝。

107學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，預賽對戰成績帶入複賽，台灣體大今天賽前戰績2勝1敗，台東大學戰績1和2敗。今天兩隊交手，台體派出江國豪先發，前3局有些狀況，總計被敲4支安打，其中有3支二壘打，加上隊友守備不幫忙，失掉4分（2分責失分）。

江國豪4局回穩，直到6局才因安打、短打推進、捕逸再失1分非責失分，今天總計先發投7局被敲6支安打，投出6次三振，失掉5分（2分責失分），表現不差，最快球速148公里。

今天比賽台東大學展現不錯打擊火力，兩隊兩度戰成平手，6局下半台灣體大靠著接連安打、保送，林郁祐關鍵二壘打，一棒送回3分、拉開領先差距，台東大學8、9局各追回1分，但追分不及、吞下敗仗。

台體總教練林宗毅表示，台東大學打擊不錯，嚇出一身冷汗，也提到台體先發投手江國豪近況不錯，球速有投出水準。

台東大學隊史首度打進大專聯賽複賽，首場比賽與台體交手內容並不差，總教練高克武表示，比賽前半段球員抓直球打，策略也有被對手發現，複賽對手實力都很好，對台東大學來說每場比賽都是硬戰，「每場比賽把缺點改進，檢討後不要再犯，有進步自然不會怯場」，他也點出最近球隊越來越成熟，球員更有信心，不會像以前一樣畏畏縮縮。（編輯：張雅淨）1080310