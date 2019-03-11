東奧田徑參賽標準高 中華隊朝積分制準備

（中央社記者龍柏安台北11日電）國際田徑總會（IAAF）今天公布2020東京奧運參賽方式，將改採達標與積分雙軌並行制，中華田徑代表隊總教練孫念祖坦言，IAAF標準定太高，中華隊會先朝積分制準備。

IAAF早在2017年底就宣布，未來要取得奧運參賽門票，將從原本的達標制改為積分制，以選手1年內5場最佳成績換算績分排名，擇優參加奧運。

不料IAAF政策突然大轉彎，今天公布男、女奧運參賽標準，只要選手成績突破參賽門檻，一樣可取得奧運門票，但也沒放棄積分制模式，東京奧運各國將可依循兩種不同模式爭取奧運門票。

孫念祖表示，由於IAAF訂定的參賽標準很高，若達標人數沒有達到總體參賽人數的一半，不足的額度仍會從積分排名較高的選手去挑選，因此他說：「所以我們還是會按照原訂計畫，以積分制的前提下去做準備。」

根據新的辦法，除馬拉松、全能、20公里、50公里競走以及1萬公尺從今年1月1日開始取標外，其他都從5月1日開始至明年6月29日截止。

孫念祖透露，依照現行公布的標準來看，大概只有楊俊瀚的200公尺、鄭兆村的標槍、陳奎儒的110公尺高欄、陳傑的400公尺跨欄有機會，而且陳奎儒在去年亞運跑出13秒39全國新紀錄，距離達標門檻13秒32還有一小段差距，但已是相對較接近的項目。

而IAAF公布的參賽標準，男子100公尺奧運參賽標準是10秒05，男子200公尺參賽標準則為20秒24，男子標槍則要擲出85公尺以上才能達標。

中華民國田徑協會副秘書長鄭世忠也分析，東奧參賽標準訂得很高，可預期很多參賽名額仍會從積分制的世界排名來錄取，由此可知IAAF未來仍希望淘汰達標制，以積分世界排名作為參賽依據，「因為按照公布的參賽標準，基本上能達標的，本來就會在世界排名前面」。（編輯：唐聲揚）1080311