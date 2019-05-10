林其緯守住滿壘危機助獅搶勝 相隔6年再拿MVP

（中央社記者謝靜雯新北10日電）統一獅隊今天與富邦悍將隊交手，獅隊8局上半打完握有2分領先，下半局被悍將攻占滿壘，獅隊後援投手林其緯好投、守備也幫忙，率隊以4比3拿下近期2連勝，相隔6年多再拿MVP。

獅隊洋投瑞安今天回一軍首場先發，5局好投有效壓制富邦悍將隊打線，僅被敲出5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季首勝。

獅隊前4局沒能拿下分數，5局靠著林祐樂、林祖傑接連安打、暴投，單局攻下2分，以2比1超前比數，7局再靠著觸身球保送、野手選擇、失誤跑回第3分，8局靠著陳鏞基率先安打開啟攻勢，再靠著林祐樂安打送回球隊第4分。

悍將隊8局下半反攻，靠著林益全、林哲瑄接連安打、陳品捷選到保送，滿壘時暴投跑回1分，將比數追到3比4落後，方克偉再選到保送，無人出局、攻占滿壘，獅隊後援投手林其緯接手，依序讓悍將隊打者打成三壘平飛球、游擊平飛球、外野飛球出局，替球隊守住勝利。

獅隊總教練黃甘霖表示，8局時中繼投手邱浩鈞的控球狀況有點走樣，林其緯已經準備好了，選擇讓他上場，「運氣也站在我們這邊」。

黃甘霖也提到，瑞安回到一軍首場先發出賽內容算優質，「這對我們來說是個好消息，如果他沒有問題，投手教練調度上也可以更方便」。

林其緯獲選單場最有價值球員（MVP），他表示，8局登板面對滿壘危機，想辦法攻擊好球帶，沒有再投壞球的空間，「守備很幫忙，第一顆三壘平飛球蠻強勁的，隊友守備功勞很大」。

這也是林其緯繼2013年4月3日後，相隔6年多再拿下MVP，林其緯笑說，已經很久沒有接受訪問， 但他記得很清楚上一次拿下MVP時還是效力義大犀牛隊時（富邦悍將隊前身），當時對統一獅先發拿下勝投、獲頒MVP，今天能再拿下MVP，「很開心，將MVP送給兩天後生日的兒子」。

林其緯今年定為長中繼，他表示，無論教練團賦予什麼任務，都會盡力完成。（編輯：唐聲揚）1080510