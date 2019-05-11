傷兵多先發陣容不固定 黃甘霖：第1棒陳重羽為主

（中央社記者楊啟芳新北11日電）統一7-ELEVEn獅今年傷兵頻傳，導致先發陣容不固定，讓總教練黃甘霖相當無奈。不過他表示，陳重羽擔任開路先鋒滿適合，會先以他為主，潘武雄、潘彥廷輪替第1棒的位置。

受到傷兵影響，獅隊先發陣容一直沒辦法固定，獅隊總教練黃甘霖苦笑說：「每次一個狀況好，過一星期又受傷，但還好球員沒有受影響，都盡全力為球隊贏球，也讓我學會要怎麼去應對。」

原本這星期要讓內野手吳國豪上一軍，不過他在接滾地球時被球打到鼻子，導致鼻樑骨折，現在要訂製面具，還是可以正常出賽，但上一軍要再等等。

日前獅隊的開路先鋒陳傑憲被觸身球砸到手骨折，要下半季才能歸隊，不過現在漸漸找到合適人選，會以陳重羽為主，再依投手對戰數據、選手狀況來調整，潘武雄、潘彥廷都是第1棒人選。

現在獅隊外野手包括陳傑憲、羅國龍、鄭鎧文、林勝傑、張偉聖、江亮緯都有傷，因此陳重羽暫時守外野為主，且黃甘霖指出，同時擔任第1棒及捕手負擔太大，捕手會由林祐樂、郭峻偉分擔。

不過黃甘霖指出，如果有大比分超前或落後的情況，還是會讓陳重羽在比賽後段蹲捕，維持蹲捕的感覺，等到下半季傷兵陸續歸隊，就會回去擔任捕手。（編輯：陳惠珍）1080511