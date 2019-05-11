潘威倫身體狀況不佳 仍5局無失分助獅奪勝

中華職棒統一獅隊投手潘威倫儘管身體狀況不佳，11日先發對抗富邦悍將隊，仍用75球投完5局無失分，加上隊友支援，統一獅就以2比0擊退富邦悍將。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月11日

（中央社記者楊啟芳新北11日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對富邦悍將，潘威倫雖然身體狀況不佳，還是用75球投完5局無失分，相隔601天再奪MVP，獅隊以2比0擊退悍將奪3連勝。

2局上悍將先發投手陳仕朋控球不穩，連投2次保送，接著方昶詠成功犧牲觸擊，護送跑者到二、三壘，下一棒林祐樂擊出滾地球帶有1分打點。

9局上獅隊代打黃恩賜擊出內野安打後，方昶詠再度犧牲短打，林祐樂補上安打，攻下獅隊第2分，終場就以2比0擊退悍將，獲得3連勝，且對悍將取得9勝3敗對戰優勢。

獅隊先發投手潘威倫主投5局用75球，被敲出5支安打，沒有投出保送，丟出2次三振，進帳本季第4勝，也獲選為單場MVP，上次拿到MVP已經是2017年9月的事情。獅隊總教練黃甘霖表示，今天本來設定潘威倫投100球，不過他身體有些疲勞，為了安全起見提早換投。

潘威倫則表示，今天剛開始身體狀況就不是很好，腰不舒服影響到手，但就是跟著捕手配球，盡量把球壓低，加上守備很幫忙，團隊一起拿下勝利，他說：「每次身體狀況都會不一樣，就用當天狀況完成工作。」

潘威倫還達成生涯2萬7000顆用球數，他說：「每一場比賽都是不斷挑戰自己，數字這個東西在場上不會注意到，但一定是一直累積起來，身體健康、調整非常重要，後勤、防護員也有很大功勞。」

至於洋投奧斯丁從先發轉任後援，今天中繼2局，僅被敲1支安打無失分，賽後黃甘霖說：「他的表現優質，對後半段比賽有幫助，之後會繼續用這樣的方式，但明天會不會上場還要看他的狀況。」（編輯：張銘坤）1080511