新加坡帕拉泳賽 陳亮達S7級100仰式破全國

新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，台灣泳將陳亮達（上）在100公尺仰式，打破S7級全國紀錄。中央社記者黃自強新加坡攝 108年5月11日

（中央社記者黃自強新加坡11日專電）新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，台灣泳將陳亮達、黃薇蓁、張維捷雖暫未獲獎牌，不過，陳亮達已率先在100公尺仰式，打破S7級全國紀錄。

這項賽事從昨天起在華僑銀行水上運動中心（OCBC Aquatic Centre）舉行為期3天比賽。

台灣泳將陳亮達、黃薇蓁、張維捷昨天在100公尺仰式、100公尺蛙式與100公尺自由式賽事均未進入決賽。

不過，陳亮達在100公尺仰式，游出1分23秒74，打破S7級的全國紀錄1分25秒98。張維捷在100公尺仰式與蛙式賽事，均刷新個人最佳成績。

今天賽程部分，黃薇蓁與陳亮達在400公尺自由式與50公尺自由式決賽雖未獲得名次，但黃薇蓁在400公尺自由式預賽游出9分16秒53成績，刷新個人最佳成績9分33秒00，成績大幅進步。

另外，陳亮達、黃薇蓁、張維捷明天將繼續拚戰50公尺蝶式、200公尺混合式。

陳亮達是台灣這次赴新加坡參賽最年輕選手，就讀高雄文山中學一年級。張維捷就讀於德明財經科技大學。黃薇蓁目前在財團法人伊甸社會福利基金會服務。（編輯：王永志）1080511