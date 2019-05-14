古林睿煬首度二軍登板吞敗投 葉家淇後援飆3K

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊去年選秀第一指名投手古林睿煬，今天首度在二軍亮相，先發對Lamigo桃猿隊投1.2局失3分（2分責失分），球隊終場以4比3輸球，古林睿煬承擔敗投。

古林睿煬高中時期就有近147公里的球速，變化球種類多，身材突出、潛力備受看好，但加入職棒後，一直受肩膀傷勢影響，持續訓練、治療，沒有出賽紀錄。

古林睿煬加入球隊後，直到今年2月14日才首度在紅白戰實戰投球，季前統一獅隊與日職西武隊交流賽，古林睿煬雖在名單中，但因身體又出現不適，取消登板計畫。

今天統一獅隊二軍與Lamigo桃猿隊交手，古林睿煬首度二軍亮相，首局1出局後，接連被劉時豪、張閔勛敲安，再被敲出高飛犧牲打掉分，2局先投出保送，2人出局後提前退場，壘上跑者靠著接連安打跑回分數，這分也算在古林睿煬身上。

古林睿煬今天總計用35球投1.2局，被敲2支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分（2分責失分），吞下敗投。

桃猿隊今天比賽前半段積極搶分，2局打完取得4比1領先，獅隊3局靠著保送、姚雨翔二壘打追回1分，8局再靠著郭阜林三壘打、買嘉儀安打，拿下第3分，攻勢沒有延續、吞下敗仗。

桃猿隊投手葉家淇12日一軍出賽表現走鐘，總教練洪一中動怒，隔天直接被下放二軍，葉家淇今天也在二軍後援出賽投1局，被敲出1支安打，投出3次三振，拿下救援成功。（編輯：張芷瑄）1080514