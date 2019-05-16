桃園璞園籃球隊校園交流 小球員喜獲球星指導

桃園市政府和桃園璞園建築籃球隊16日前進至善高中，展開校園「籃球訓練工作」，讓球員與小籃球員們互動交流，並提供專業訓練課程體驗，讓小球員們感受到職業球員的高強度訓練。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年5月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府和桃園璞園建築籃球隊，今天前進大溪區至善高中，展開第一場校園「籃球訓練工作」，總教練麥班達率領隊長林金榜等隊員走入基層，與學生球員們面對面提供經驗交流。

2016年正式和「桃園市政府」合作冠名的「桃園璞園建築籃球隊」，積極推廣籃球活動及相關教育訓練，今年特別選定桃園市擁有籃球校隊的國高中，讓球員與小籃球員們互動交流，並提供專業訓練課程體驗，讓小球員們感受到職業球員們的高強度訓練。

璞園籃球隊總教練麥班達受訪表示，球員們都很喜歡參與相關的訓練活動，感覺就像是回到自己小時候的模樣，這時候大家都很愛籃球，今天透過體能、球感、攻防訓練，運動傷害防護課程及分組對抗，讓小球員們徹底體驗職業球員們的「震撼教育」。

隊長林金榜說，小球員們都很熱情，也呈現最真的一面，同時認真在執行隊員們教導的練習動作，這種互動的感覺真的很棒。

至善高中籃球隊隊員邱凡熙表示，平常只能在球賽或電視中看到這些球員，今天竟然可以近身接觸，雖然指導的時間只有3個小時，但能獲得職業球員指導，對球員們有很大的幫助。

至善高中女子籃球隊員鍾佳樺表示，可以貼身看到籃球偶像真的很感動，透過職業球員的分享及示範，才知道體能的訓練很重要，尤其是上籃及運球更是行雲流水，也讓大家感受到不同程度的籃球訓練。（編輯：張銘坤）1080516