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PGA錦標賽首輪 科普卡63桿成績平紀錄

最新更新：2019/05/17 14:40

（中央社紐約州貝絲佩奇16日綜合外電報導）衛冕冠軍科普卡（Brooks Koepka）尋求個人8次參與大賽中的第4冠，今天在101屆PGA錦標賽靠平紀錄的63桿成績，取得領先位置。

美國好手科普卡打出低於標準桿7桿的63桿，是今天唯一沒有吞下柏忌的選手，在打完18洞後，以1桿之差領先紐西蘭選手李丹尼（Danny Lee）。

美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）上個月在美國名人賽（The Masters）奪下暌違11年大賽冠軍，今天重返賽場只打出72桿成績，並列51名。

上個月在RBC傳承高球賽（RBC Heritage）拿下個人生涯首座美巡賽冠軍的台灣選手潘政琮，今天整場比賽沒有抓下任何一隻小鳥，還吞下8個柏忌，打出高於標準桿8桿的78桿成績並列144名。

科普卡以33呎推桿抓下小鳥收尾，63桿成績寫下球場紀錄，追平賽史單輪最低桿紀錄。

2012年轉職業的科普卡說：「這可能是我成為職業球員以來打得最好的一輪。」

29歲的科普卡打PGA錦標賽這麼多年來，第2次交出單輪63桿的成績單，成為繼澳洲傳奇巨星「大白鯊」諾曼（Greg Norman）和斐濟名將「黑珍珠」維傑辛（Vijay Singh）後，另一個兩度在大賽有此佳績的選手。

科普卡說：「今天我的推桿手感十分火燙，已經很長一段時間沒有這麼好的感覺了。這真是瘋狂的一天，低於標準桿7桿，這不是每天都能發生的。」

先前8名曾在大賽首輪繳出63桿的選手中，最後只有兩人成功奪冠，他們分別是1980年美國公開賽封王的「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）、1982年PGA錦標賽奪冠的高球名人堂球星佛洛伊德（Ray Floyd）。

科普卡下個月要在美國公開賽尋求3連霸，他有機會成為在連續兩個大賽都成功衛冕的史上第一人，過去沒有選手能夠在美國公開賽和PGA錦標賽都衛冕成功。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080517

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