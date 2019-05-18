王柏融安打送回火腿唯一1分 陽岱鋼代打吞K

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅日火腿隊台灣好手王柏融今天與軟銀隊交手，王柏融4局敲出安打、貢獻1分打點，歸隊後連3場出賽敲安，火腿隊終場以1比2吞敗；讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天代打吞K。

王柏融14日傷癒重回一軍，今天賽前兩場比賽都有安打，而今天火腿隊與軟銀隊交手，王柏融先發打第5棒、指定打擊，2局首打席吞下三振，4局近藤健介率先敲出二壘打，王柏融適時安打，送回球隊第1分。

王柏融6局打擊機會敲出一壘方向滾地球出局，9局敲出游擊方向飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，貢獻1分打點，14日回到一軍後，近3場出賽都有安打表現，賽後打擊率2成82。

今天比賽火腿隊4局靠王柏融適時安打拿下第1分，軟銀隊5局追分，靠著釜元豪安打、犧牲觸擊、今宮健太安打、火腿隊守備失誤拿下追平分，再靠高飛犧牲打跑回超前分，火腿隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

巨人隊今天與中日龍隊交手，陽岱鋼近2場比賽都沒有被排在先發打序中，8局上場代打吞下三振，總計1打數沒有安打表現，賽後打擊率2成72。

巨人隊今天比賽前半段積極搶分，2局靠著兩分砲取得領先，3局靠著接連保送、安打，單局再添3分，將比數拉大5比0領先，中日隊前7局都沒能拿下分數，8局靠著接連安打追回1分，但攻勢沒有連貫，巨人以5比1拿勝。（編輯：張芷瑄）1080518