周天成直落二勝李東根 蘇迪曼盃分組龍頭聽牌

（中央社記者龍柏安台北22日電）儘管世界球后戴資穎爆冷落敗，接替登場的台灣羽球一哥周天成沒漏氣，他以21比12、21比17輕取南韓好手李東根，助中華隊在蘇迪曼盃小組龍頭決定戰中，以2比1聽牌。

2019蘇迪曼盃羽球混合團體賽，今年在中國廣西的南寧市開打，中華隊預賽與香港、衛冕軍南韓分在C組，預賽採小組循環，取分組前2名晉級8強。

昨晚南韓以4比1輕取香港，提前確定淘汰香港，賽前中華隊與南韓篤定攜手雙雙晉級8強，今天兩隊交鋒，目的僅在爭取分組龍頭。

戴資穎在前一場女單對決當中，意外在首局先拿下的情況下，一口氣連丟2局，以21比14、18比21、16比21不敵南韓天才少女安世英，也讓中華隊與南韓前2點打完，以1比1扯平。

第3點出賽的周天成，對上世界排名26的南韓男單好手李東根，完全不給對手任何機會，開局就用一波5比0的攻勢下馬威，全場未曾落後，先以21比12輕鬆拿下。

次局周天成依舊強勢，開局先拉出4比0攻勢，且一度取得6分領先，沒想到李東根在中段急起直追，不僅扳平比數，甚至還一度超前。

所幸周天成很快回穩，連拿5分再重新取得領先，最後以21比17擊敗對手，也替中華隊拿下關鍵第2點勝利，贏球後周天成興奮地振臂歡呼，而中華隊距分組龍頭寶座，也只剩最後一步之遙。（編輯：張芷瑄）1080522