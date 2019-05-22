女雙混雙皆落敗 蘇迪曼盃中華隊分組第2晉級

（中央社記者龍柏安台北22日電）中華隊今天在蘇迪曼盃羽球混合團體賽小組預賽最後一場，前3點打完取得2勝1負聽牌優勢，可惜最後登場的女雙與混雙都沒能拿下，反以2比3不敵衛冕軍南韓，僅以分組第2晉級。

2019蘇迪曼盃羽球混合團體賽，今年在中國廣西的南寧市開打，中華隊預賽與香港、衛冕軍南韓分在C組，預賽採小組循環，取分組前2名晉級8強。

昨晚南韓以4比1輕取香港，提前確定淘汰香港，賽前中華隊與南韓篤定攜手雙雙晉級8強，今天兩隊交鋒，目的僅在爭取分組龍頭。

中華隊首點男雙李洋與王齊麟率先開胡，不過接替登場的世界球后戴資穎，意外不敵南韓17歲天才少女安世英，也讓兩隊打成1比1平。

第3點男單王牌周天成，再以直落二橫掃李東根，也幫中華隊取得超前分，也以2比1率先「聽牌」，最後2點雙打只要再拿下1勝，中華隊將可以分組龍頭之姿挺進8強。

可惜第4點登場的女雙組合張淨惠、楊景惇，歷經44分鐘苦戰，以13比21、15比21不敵南韓搭檔張藝娜與孔熙容，雙方再次打成2比2平。

壓軸登場的中華混雙組合曾敏豪與謝沛珊，也沒能頂住世界排名12的南韓組合徐承宰與蔡侑玎，兩人再以10比21、18比21落敗；中華隊總比分以2比3遭南韓逆轉。（編輯：張雅淨）1080522