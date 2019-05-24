中華隊2比3惜敗印尼 蘇迪曼盃無緣4強

（中央社記者龍柏安台北24日電）中華羽球代表隊今天在2019蘇迪曼盃羽球混合團體賽8強，在女單、男單連拿2點聽牌的優勢下，接下來女雙與混雙都沒拿下勝利，最終以2比3不敵印尼，無緣4強。

2019蘇迪曼盃今天上演8強淘汰賽，中華隊在小組預賽慘遭南韓逆轉，以分組第2挺進8強，今天的對手則是B組龍頭印尼。

蘇迪曼盃是混合團體賽，賽制是5戰3勝制，每隊將派出男、女單打、男、女雙打以及混雙，淘汰賽階段只要先拿3勝的一方，比賽就提前結束。

中華隊今天靠著世界球后戴資穎及男單一哥周天成，都順利以直落二橫掃對手，提前取得聽牌優勢，可惜接下來女雙的白馭珀、吳玓蓉，先以13比21、7比21不敵世界排名第5的印尼組合波莉（Greysia Polii）、拉哈育（Apriyani Rahayu），讓對手將戰線拖至第5點。

可惜壓軸登場的王齊麟與謝沛珊，依舊無法「關門」拿下晉級門票，兩人以17比21、15比21輸給印尼世界排名第7的喬丹（Praveen Jordan）與歐克塔薇妮雅（Melati Daeva Oktaviani），連續5屆蘇迪曼盃受阻於4強門外。

隨著中華隊出局，蘇迪曼4強也全數出爐，拉尾盤驚險晉級的印尼，下一輪將遭遇世界球王桃田賢斗領軍的日本隊；而8強賽頭號種子中國，則將遭遇大黑馬泰國，爭取最後的冠軍賽門票。（編輯：張芷瑄）1080524