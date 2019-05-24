吳丞哲找到方向 擺脫二年級生症候群

中職Lamigo桃猿隊投手吳丞哲今年季初遇到「二年級生症候群」，一度感到失落，在教練、隊友的幫助下，他利用自己的時間進牛棚調整動作，吳丞哲表示，還好很快找到方向修正。中央社記者楊啟芳攝 108年5月24日

（中央社記者楊啟芳新北24日電）Lamigo桃猿投手吳丞哲今年季初遇到「二年級生症候群」，一度感到失落，不過透過教練、隊友的幫助，利用自己的時間進牛棚調整動作，他表示，還好很快找到方向修正。

吳丞哲2017年季中加入中華職棒，去年新人年就受到重用，出賽66場為聯盟之冠，進帳18個中繼成功，防禦率4.35。不過本季剛開始時遇到低潮，4月出賽9場有多達5場失分。吳丞哲坦言：「當時非常失落，想說去年還不錯，今年變成這樣。」

吳丞哲指出，開季時技術和心理都有一些狀況，由於去年投到最後已經沒什麼力氣，所以不會想這麼多，做好該做的工作就好。今年新球季開始，因為能量比較多，「變成只知道用蠻力在投，不知道怎麼運用，加上前陣子表現不理想，壓力比較大，在投的時候比較緊繃，動作有點跑掉」。

吳丞哲表示，這段期間教練、隊友及訓練老師都會鼓勵、給建議，嘗試修動作，讓球質、穩定性更好一點，他利用球隊做操前，還有賽後的時間，進牛棚調整，目前已持續了約一個月，「因為現在是賽季中，球隊練習時還有體能、重量要做，修動作又需要時間，必須利用自己的時間做」。

吳丞哲也認為，球隊做操前進牛棚修正，能幫助自己的身體記憶做了哪些動作，賽前還有時間可以休息，並不感到累，「教練跟我說，新人到第2年容易有狀況，心理影響技術，還好我很快就找到方向修正」。

吳丞哲5月中之後狀況變穩定，尤其22日對中信兄弟時，在9局下無人出局、球隊3比0領先、一二壘有人時上場投球，雖然先投出觸身球變滿壘，被擊出滾地球掉1分，接著隊友發生失誤再掉分，最終仍成功守住勝利。

談到這場比賽，因為吳丞哲今年對兄弟狀況不好，對戰防禦率高達11.57，又是在緊張的狀況下登板，他說：「那時候腦袋一片空白，只看得到本壘，其他地方都看不到，但想說只要失2分以內就好，畢竟滿壘無人出局，不太可能全身而退。」

成功守下這場勝利後，吳丞哲笑說：「回家後超興奮，到半夜4點才睡著，因為現在各隊之間差距很小，每一場比賽都很重要。」（編輯：陳惠珍）1080524