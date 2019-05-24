陳子豪首發代打全壘打 3分砲助兄弟中止3連敗

中職中信兄弟隊24日與統一獅隊交手，中信兄弟陳子豪8局代打敲出3分砲，幫助球隊超前比分，這是他生涯首支代打全壘打，兄弟隊終場以5比2拿勝，中止3連敗。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中信兄弟隊近期戰績不佳，今天與統一獅隊交手，7局打完僵持不下，兄弟隊陳子豪8局敲出個人生涯首支代打全壘打，3分砲幫助球隊超前比數，兄弟終場以5比2拿勝，中止3連敗。

中職中信兄弟隊今天賽前10場比賽戰績1勝9敗，戰績並不理想，今天與統一獅隊交手，3局靠著王勝偉安打、獅隊守備失誤，跑回第1分；獅隊4局靠著陳鏞基二壘打、保送、盜壘及高國慶、楊家維接連安打，單局攻下2分，超前比數。

兄弟隊6局再起攻勢，靠著里迪適時二壘打，幫助球隊以2比2扳平比數。

兄弟隊8局靠著接連保送攻占得點圈，陳子豪代打敲出3分砲，一棒幫助球隊超前比分。這發全壘打是陳子豪本季第6轟、中職生涯第1發代打全壘打，兄弟順利拿下比賽勝利，陳子豪獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊先發投手艾迪頓總計投6局被敲5支安打，投出5次三振，失掉2分責失分、無關勝敗，李振昌中繼投1.2局被敲1支安打，投出1次三振，無失分，李振昌拿下個人本季第2勝。（編輯：唐聲揚）1080524