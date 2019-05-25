王正棠甩開季負面想法 得點圈有人更自信

（中央社記者楊啟芳新北25日電）富邦悍將王正棠昨天對Lamigo桃猿比賽中，包辦3分打點、跑回2分，是球隊9比4贏球的功臣之一，他表示，開季時因為得點圈有人時打不好，負面想法較多，不過現在已更有自信。

王正棠昨天首打席選到保送，後來跑回本壘得分，第2打席在滿壘時敲出二壘安打，帶有2分打點，第3打席擊出高飛犧牲打，第4打席再獲得保送，第5打席才擊出滾地球出局。

對於昨天的打擊策略，王正棠今天指出，「想要把球看清楚一點，因為我之前對李茲還沒有敲出安打，都是落點不好，加上他球速快，想說準備再早一點，有先想要怎麼突破他。」

對於滿壘時敲出的二壘安打，王正棠表示，上場前對自己有信心。不過他坦言，其實開季時負面想法太多導致打不好，「那時候狀況還沒調整好，好幾次得點圈機會，都會有怕打不好的負面想法。」

之後王正棠動作微調，他說：「打擊時重心留好一點，加上肩膀不要開太快，效果還不錯。」今天賽前悍將處於4連勝，總教練陳連宏指出，攻擊串聯比之前更好，王正棠也說：「大家在選球、攻擊慾望愈來愈好，這滿關鍵的，不容易揮到壞球。」（編輯：屈享平）1080525