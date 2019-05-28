中華職籃若開打 SBL將尋求轉型

（中央社記者龍柏安台北28日電）中華職籃大聯盟（CBL）預計11月2日正式上路，中華籃協秘書長李一中強調，對於籃球職業化獻上祝福，也樂觀其成，不過若職籃順利上路，SBL也將面臨轉型。

CBL籌備處秘書長唐旭鴻今天表示，目前SBL超級籃球聯賽現有的7支球隊當中，已知至少有3支球隊願意加盟，而目前職籃元年雖規劃6隊參賽，但若僅4隊加盟仍會如期開打。

李一中則重申，SBL將會長長久久、永續經營，但他也說：「這是個假設性問題，若職籃真的成立，SBL或許就要做出一些改變。」

接下來CBL和SBL賽程預料將面臨重疊，李一中也大方表示，他歡迎職籃球隊籌組二軍續戰SBL，也會邀請一些有意加入SBL的社會甲組球隊加盟。

李一中強調，籃協最大的宗旨和目的，就是推廣國內籃球運動風氣，因此未來SBL若成為職籃的「農場」，「將可給一些無法在職籃出賽上場的球員，或一些有心進軍職籃的球員更多揮灑空間，也給他們更多磨練球技的舞台」。

此外李一中也透露，若SBL真的成為職籃的二軍農場，他認為體制上也會做出改變，屆時可能不採用洋將，改以培養本土球員為主，除非球團仍希望保留洋將制度。（編輯：陳惠珍）1080528