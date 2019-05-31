王柏融4打數1安打 火腿封鎖歐力士奪5連勝

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）北海道日本火腿鬥士對歐力士猛牛的比賽，旅日火腿隊台灣好手王柏融4打數敲1支安打，火腿則是靠著先發加藤貴之7局無失分好投，終場以4比0擊退歐力士，拿下5連勝。

王柏融昨天沒有先發，今天先發改打第3棒，擔任左外野手，第1及第4局都擊出二壘滾地球出局，第6局敲出中間方向安打，第8局則是一壘滾地球出局，第9局杉谷拳士代打他的棒次。王柏融總計4打數敲出1支安打，目前打擊率2成73。

5局上火腿的平沼翔太敲安打後，清水優心成功犧牲短打，中島卓也再敲安打，形成一、三壘有人，接著投手發生牽制失誤，火腿攻下1分。

8局上火腿再度展開攻勢，西川遙輝、大田泰示安打後，王柏融擊出滾地球，形成二、三壘有人，近藤健介獲敬遠變滿壘，清宮幸太郎擊出的球造成一壘手失誤，攻下1分，渡邊諒再選到保送擠回1分，接著平沼翔太敲高飛犧牲打。

終場火腿就以4比0擊退歐力士，奪下5連勝。火腿先發投手加藤貴之主投7局，僅被敲出1支安打，投2次保送、4次三振，沒有失分拿下勝投。

中日龍對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼沒有先發出賽，第8局代打擊出雙殺打，終場巨人以3比7落敗，陽岱鋼目前打擊率2成70。（編輯：張雅淨）1080531