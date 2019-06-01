林子崴8局飆8K 新北市連5屆晉級玉山盃冠軍戰

108年玉山盃青棒賽4強戰，新北市隊與台東縣隊交手，新北市投打發揮，左投林子崴（圖）8局飆8K、無失分，打線全場敲出14支安打，終場以7比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年6月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）108年玉山盃青棒賽4強戰，新北市隊與台東縣隊交手，新北市投打發揮，左投林子崴8局飆8K、無失分，打線全場敲出14支安打，終場7比0拿勝，連5屆闖進冠軍戰，力拚重返榮耀。

新北市隊投手群在本屆玉山盃中狀況調整不錯，先發林子崴今天投8局只用101球，僅被敲出5支安打，送出8次三振、無失分，拿下4強賽勝投；後援投手潘文輝9局飆速穩守，沒讓台東縣隊有任何機會。目前新北市隊5場比賽打完，責失0分，想從新北市隊投手群手中拿下分數，並不容易。

今天新北市隊在第2局就展開攻勢，靠著失誤、保送、何恆佑安打，先馳得點；3、4局各拿1分；5局攻勢再起，靠著保送、劉予承、王順和接連安打搶分，何恆佑三壘打，一棒送回2分，拉開領先差距，順利奪勝。

新北市隊總教練周宗志表示，林子崴比賽前3局狀況不算好，但他是很聰明的球員，隨著戰況不斷調整，配球上也有改變，4局開始慢慢掌握比賽節奏，才能幫助球隊拿下這場關鍵的比賽。

林子崴表示，今天比賽前半段狀況不好，也比較沒自信，教練團不斷提醒，「在投變化球之前多給自己一點信心」，打線幫忙把比數拉開後，越投越穩，「每顆球的狀況都不一樣，如果前一顆球狀況好，就記住好的感覺延續，狀況不好就趕快想辦法修正。」

林子崴近期投出的三振數較多，他表示沒有刻意追求三振，但可能因為改變了變化球握法，打者揮空的比例增加。

新北市隊是近年玉山盃的常勝軍，104至106年達成3連霸，但是去年冠軍戰不敵高雄市隊。今天順利晉級冠軍戰，教練團賽後勉勵球員，「明天冠軍戰是這個學年最後一場全國大賽了，希望明天大家是笑著走出球場。」（編輯：屈享平）1080601