張聖豪單場3盜壘阻殺拚選秀 台東玉山盃4強止步

（中央社記者謝靜雯台北1日電）玉山盃青棒賽台東縣隊攻擊型捕手張聖豪，今年畢業確定投入中職選秀，此次微調打擊動作，攻擊狀況不錯，今天4強對新北市單場也有3次盜壘阻殺，攻守自信提升、目標選秀5輪內。

108年玉山盃青棒賽台東縣隊捕手張聖豪，今天賽前玉山盃4場出賽總計14打數敲出7支安打，包括2支二壘打、1支三壘打，累積6分打點，打擊率5成；今天4強與新北市隊交手，先發蹲捕、打第4棒，2局選到保送，9局敲出安打，單場3打數敲出1支安打。

今天比賽張聖豪打擊發揮不如預期，但是守備有表現，3局連抓到2次盜壘跑者，8局也有盜壘阻殺，單場3次盜壘阻殺為此次盃賽個人單場新高。

張聖豪表示，玉山盃是高三最後一個大比賽，畢業後打算投入選秀，也希望可以利用這次比賽拿出好表現，為自己拚身價。他透露，先前打王貞治盃青棒賽時，打擊狀況調整的不好，在玉山盃開打前有微調打擊動作，擊球掌握度更好，也對自己攻擊越來越有自信。

台東縣隊今天4強與新北市隊交手，比賽前半段比數沒有拉開，但台東縣隊打線受制，全場敲出6支安打，攻勢沒能串連，沒有拿下分數，新北市隊比賽後半段越打越順，台東縣終場以0比7吞敗，明天拚季軍戰。

張聖豪表示，今天輸球很可惜，雖然有3次盜壘阻殺，但有些傳球還是沒有做到很好，打擊也沒能發揮水平，「這是有機會贏的比賽」，雖然沒能晉級冠軍戰，但明天季軍戰會繼續努力，希望能披上U18世界盃棒球賽中華隊戰袍。（編輯：張雅淨）1080601