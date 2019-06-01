味全龍首場球迷見面會 13位前龍將齊聚一堂

（中央社記者楊啟芳台北1日電）味全龍、頂新和德文教基金會今天於彰化永靖成美文化園舉辦首場球迷見面會，羅世幸、陽介仁、陳大順和教練團葉君璋、黃煚隆、張泰山共13位前龍將出席，與近千位龍迷相見歡。

見面會共邀請13位前龍將回家，除了教練團葉君璋、黃煚隆、張泰山，還有前龍隊王牌投手「金臂人」黃平洋、羅世幸、陽介仁，以及林光宏、陳大順、李明勳、蔡昆祥、黃自強、陳長陽、王建強等人與球迷同樂。

葉君璋、張泰山和黃煚隆特別感謝球迷到場支持，並表示：「我們終於回家了，謝謝你們願意回家。」黃平洋則說，對於味全龍在20年後的復出樂觀其成。

對於未來球隊經營，味全龍領隊吳德威表示，會以「互聯網思維」跟球迷進行互動，呼應球隊未來新科技、新亮點的應用，期待讓球迷有耳目一新的體驗。今天球迷見面會也跟網路公司合作，例如使用線上報名系統、採取QR code報到等。

這次活動也吸引澳洲職棒阿德雷德鯊魚隊總經理戴維森（Nathan Davison）來台參與，戴維森前來感受球迷會的熱情，並支持前隊員張泰山，看好台灣球迷市場的他，也希望能進一步和味全龍洽談合作。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充在活動中親自下廚，煮傳統古早味的切仔麵，也準備多樣道地小吃如肉圓、米糕，還有印上「味全龍」Logo的紅豆餅。（編輯：張雅淨）1080601