暴龍鐵粉德瑞克作風惹議 NBA官方不鼓勵

（中央社多倫多1日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍在總冠軍賽首戰擊敗衛冕軍金州勇士，暴龍鐵粉、知名饒舌歌手德瑞克，竟在比賽期間嘲弄勇士球星柯瑞、湯普森與葛林，NBA官方則不鼓勵這樣的行為。

法新社報導，德瑞克（Drake）在多倫多土生土長，每逢暴龍比賽都會固定在場邊觀戰。

7戰4勝制的NBA總冠軍賽首戰5月30日展開，當天暴龍以118比109獲勝，在勇士諸將走出球場時，德瑞克竟跟勇士球員葛林（Draymond Green）互噴垃圾話。

事後葛林緩頰說：「這也不算衝突，因為我沒有打他，他也沒打我，我也沒推他，他也沒推我，我們就是聊聊，有點叫囂，我認為沒必要稱為衝突。」

這場比賽，德瑞克還穿著勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）父親戴爾．柯瑞（Dell Curry）的球衣，暫停期間還把柯瑞頭髮上的棉絮拿掉並短暫交談。戴爾．柯瑞曾效力於暴龍，且在多倫多高掛球鞋。

勇士後衛湯普森（Clay Thompson）賽前曾說，為了在總冠軍賽保持備戰狀態，他不會去聽德瑞克有助放鬆心情的歌曲Hotline Bling。

但總冠軍賽首戰第4節，湯普森被吹技術犯規，當他走過德瑞克身旁，這位暴龍頭號鐵粉就對著湯普森哼唱Hotline Bling。

另外，暴龍與密爾瓦基公鹿爭奪東區冠軍時，德瑞克曾在場邊幫暴龍總教練納斯（Nick Nurse）按摩肩膀而引發爭議，隨後NBA官方討論了他的行徑。

德瑞克的爭議作風讓NBA決定要劃定界線，總冠軍賽首戰前，NBA總裁席佛（Adam Silver）說明，NBA已經跟德瑞克溝通他的行徑，以免鼓勵其他球迷起而效尤。

席佛表示：「聯盟已直接與德瑞克和他的經紀人談過，我想我們達成共識，我們非常感謝他的超級鐵粉態度。當然，我們不希望球迷、親友或對手，在比賽期間接觸任何NBA教練…我認為這可能導致危險的狀況。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080601