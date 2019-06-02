許禹壕本季初先發蹲捕 搭配洪聖欽有默契

（中央社記者楊啟芳桃園2日電）Lamigo桃猿捕手許禹壕今天本季首度先發，搭配投手洪聖欽，他表示，之前知道洪聖欽要先發時，就有猜到會與洪聖欽搭配，因為對彼此很熟悉，兩人也在昨天互相加油。

許禹壕表示，雖然昨天晚上才正式被通知要先發蹲捕，不過之前知道洪聖欽將在今天擔任先發投手時，心裡就隱約覺得自己會先發，「因為之前在二軍比較常跟他搭配，昨天知道我要先發後也馬上跟阿欽講，彼此說加油，也有討論了一下一軍打者，不過在球種方面我已經跟他有默契。」

今天是許禹壕本季初先發，不過他笑說：「不會緊張，去年在一軍比較緊張，我也知道自己角色不會在攻擊。」面對眾多的桃園主場觀眾，他表示，不會被影響，一樣都是比賽。

許禹壕2014年就在桃猿開啟職棒生涯，不過在二軍熬到去年季末才升上一軍，且去年10月13日對統一獅，還生涯首打席就敲出全壘打。目前桃猿陣中捕手非常多，有林泓育、廖健富、劉時豪、嚴宏鈞、江忠垣等人，對於隊上的競爭，許禹壕說：「每天做好該做的事情就好。」

洪聖欽也是本季初先發，開季他在一軍本來是擔任牛棚投手，不過4月18日下二軍調整轉為先發，在二軍先發4場，拿下2勝1敗，防禦率2.16，今天升上一軍，另外，野手梁家榮下二軍。（編輯：管中維）1080602