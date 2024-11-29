陳鴻文等8人未在保留名單 許禹壕續任教練留桃猿

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職樂天桃猿隊提交60人契約球員保留名單，包括投手陳鴻文等8人沒在名單內，其中朱育賢行使自由球員權利，許禹壕今年已開始兼任教練，明年球季也將以教練身分繼續留在桃猿。

中職各隊今天提交60人契約球員保留名單，桃猿隊共交59人，有8人沒在名單內，包括今年季後提出行使自由球員（FA）權利的內野手朱育賢。

桃猿隊先前已經公布一波釋出球員名單，包括投手葉家淇、張梓軒，野手楊家勝、藍震威；38歲老經驗投手陳鴻文、20歲投手邱緯綸也沒被放入保留名單中。

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陳鴻文先後效力過中信兄弟、富邦悍將隊，2023年加入桃猿隊，本季一軍出賽26場（5場先發），戰績1勝4敗，防禦率4.15。邱緯綸在2022年選秀第4輪被桃猿隊選進，目前為止都沒有一軍出賽紀錄。

桃猿隊發出公告表示，球團衷心感謝選手們的付出，也祝福未來有更好的發展；至於捕手許禹壕今年球季就已經兼任二軍捕手教練，球團表示，「明年球季正式卸下球員身分，將以教練身分持續為桃猿貢獻。」（編輯：管中維）1131129