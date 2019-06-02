王彥程哭半年克服心魔 找回王牌身手和信心

（中央社記者謝靜雯台北2日電）玉山盃青棒賽冠軍戰新北市一路領先，9局桃園市追至1分落後，新北後援投手王彥程穩守率隊奪冠激動落淚；從去年亞青抗日英雄到今年低潮「幾乎哭半年」，王彥程克服心魔增自信。

王彥程去年被選入U18亞洲青棒錦標賽中華代表隊，與日本隊交手，技壓甲子園名投，率隊拿下勝利、晉級冠軍戰，被譽為「抗日英雄」，但從亞青結束之後，王彥程回到母隊後投球狀況一直調整得不理想。

先前王貞治盃青棒賽冠軍戰，新北市隊同樣與桃園市隊交手，王彥程被敲再見安，球隊沒能贏球，今天玉山盃青棒冠軍戰再碰上桃園市隊，王彥程9局登板後援，總計投0.2局被敲1支安打，投出1次觸身球保送、無失分，球隊終場以6比5拿下冠軍，王彥程救援成功。

賽後王彥程的家人與他擁抱慶祝，他也激動痛哭，他直說：「是感動的眼淚，高中3年有我參與的冠亞軍戰，最後好像都沒有什麼好的結果，很開心最後一個比賽可以上場，為球隊貢獻，幫助球隊守下勝利。」

新北市隊總教練周宗志表示，王彥程的優勢就是速度，這個比賽王彥程調整得狀況不錯，球速有慢慢恢復水準，今天9局上場後援，「很開心他有頂住壓力，克服王貞治盃被打再見安的陰影。」

過去被稱為球隊的王牌左投、抗日英雄，但去年亞青過後一直找不回巔峰時期的身手，王彥程透露，「有時候晚上想到會哭一下，幾乎整個2019年上半年度都在哭」，今天再度留下眼淚，但不是懊悔，而是開心的眼淚，「經過今天這場比賽，對自信心有很大的幫助。」（編輯：管中維）1080602