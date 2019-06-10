納達爾第12度法網封王 賽後致詞大讚對手

（中央社巴黎9日綜合外電報導）西班牙名將納達爾今天在法國網球公開賽男單決賽以6比3、5比7、6比1、6比1擊敗奧地利好手提姆，第12度贏得法網冠軍金盃，他在賽後感性致詞大大稱讚提姆的網球天賦。

納達爾（Rafael Nadal）去年在法網冠軍戰也遭遇提姆（Dominic Thiem），當時他以直落3盤取勝，這次再度交鋒，雖讓提姆搶得一盤，號稱「紅土球場天王」的納達爾仍贏得最後勝利。

33歲的納達爾在賽後致詞談到提姆：「我感到遺憾，因為他也應該得到冠軍。」

「但他掌握了未來的每一個機會。他在這項運動有著難以置信的天賦。」

「你是個勤奮努力的選手，臉上總是掛著笑容，也是個好人，這是最重要的事情了。」

納達爾還說：「能再次奪冠是個夢想，是個不可思議的時刻。當我2005年首度打法網時，我從沒想過2019年我還在這裡比賽。」

提姆也在賽後稱讚納達爾：「你是了不起的冠軍，也是我們這項運動的傳奇。」

「我很高興你參加比賽，奪冠12次是超乎現實的，我肯定會再嘗試一次。」

納達爾今天拿下職業生涯第950場勝利，並奪下生涯第18座大滿貫賽金盃。

納達爾目前距離瑞士名將費德瑞（Roger Federer）的20座大滿貫金盃紀錄僅差2座，坐擁15座大滿貫金盃的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）則位居奪冠次數榜第3名。（譯者：陳彥鈞）1080610