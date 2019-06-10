暴龍勇士爭冠 打完都得面臨球星恐出走

（中央社多倫多9日綜合外電報導）美國職籃NBA衛冕軍金州勇士正和多倫多暴龍爭奪總冠軍，兩隊打完後接下來在自由球員市場，都得面臨可能失去陣中超級巨星的可能。

在下個月開啟的2019-20賽季自由球員市場裡，暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）、賈索（Marc Gasol），勇士的杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）、柯森斯（DeMarcus Cousins），預料都將成為頂薪自由球員。

球員7月起可以（和球隊）針對合約內容取得共識，並在7月6日起簽訂新合約。

杜蘭特、雷納德、賈索握有合約選擇權，讓他們可在總冠軍賽後選擇跳脫合約成為自由球員，波士頓塞爾蒂克的厄文（Kyrie Irving）、費城76人的巴特勒（Jimmy Butler）等球星也有同樣權利。

湯普森、柯森斯將在勇士本季結束後合約到期，成為自由球員。

暴龍上季和聖安東尼奧馬刺隊換來雷納德，只保證雷納德能待在多倫多一個賽季；暴龍本季又趕在在交易截止前，從曼斐斯灰熊獲得賈索，盼藉他的防守功夫助暴龍爭，兩人賽季結束後也可能離開。

來自奈及利亞的暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）表示，不論總冠軍賽結果如何，這趟（爭冠）旅程建立起的信任，將提升暴龍說服雷納德留下的機會。

尤基利說：「雷納德是超級巨星，我們也會以超級巨星來待他，我們會做所有我覺得有助說服雷納德續留而該做的事，告訴他這裡才是屬於他的地方。」

「我先前跟雷納德關於未來的討論只及於總冠軍戰與他的心態，我們談當下手頭上有什麼、當下的工作為何，而當前要務就是擊敗勇士封王。」

部分暴龍球迷對於雷納德在多倫多置產的報導感到興奮，但雷納德已表示報導與事實不符。

此外，洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）也想吸引球員加入湖人；雷納德和湯普森都來自洛杉磯。

另有報導將杜蘭特和紐約尼克、洛杉磯快艇連在一起；還有人認為布魯克林籃網可能爭取雷納德、杜蘭特，或同時爭取兩人，甚至有機會再吸收厄文。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080610